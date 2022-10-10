ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні обстріли

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 18:48
Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні обстріли Фото: Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні обстріли (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми. Причиною цього стали масовані ракетні удари росіян по енергетичних об’єктах нашої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що електроенергія, яку Україна експортувала після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

"І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили ракетами по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України і у Києві.

Яка ситуація в постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Минэнерго ракетный удар
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають