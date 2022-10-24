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Начала ли Украина импорт электроэнергии из Европы: ответ "Укрэнерго"

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Понедельник 24 октября 2022 09:27
Начала ли Украина импорт электроэнергии из Европы: ответ "Укрэнерго" Фото: Украина еще не начала импорт электроэнергии из Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Елизавета Драбкина

Украина еще не начала импорт электроэнергии из Европы, но может начать уже в этом отопительном сезоне.

Об этом в интервью рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Импорт мы не начали, но если такая необходимость возникнет, то сможем. Недавно во время этих атак в ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, - ред.) приняли решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта. У нас есть техническая возможность импортировать. Так же, как и у нас есть возможность запроса аварийной помощи из ЕС", - сказал он.

Кудрицкий отметил, что проблема импорта состоит в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше внутриукраинских. Поэтому для того, чтобы организовать импорт, нужно определенное время.

По его словам, этим занимается не "Укрэнерго", а участники украинского рынка - трейдеры, поставщики. Большие потребители также могут для себя импортировать, если у них есть соответствующая лицензия.

"Я думаю, что при определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Беларуси в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой, и, соответственно, такой импорт возможен из Европы", - добавил Кудрицкий.

Напомним, нехватка электроэнергии, которая наблюдается сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов россиянами объектов энергетики, никак не повлияет на Европу.

Отметим, что с 11 октября Украина приостановила экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы.

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