Чи планує Британія визнавати Палестинську державу: що кажуть в уряді

Британський уряд планує визнати Палестинську державу, але терміни ухвалення рішення наразі невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра науки, інновацій та технологій Пітера Кайла, якого цитує BBC.
За словами Кайла, сьогодні Британія планує "осередитися на надзвичайній ситуації, яка склалася сьогодні", зокрема на необхідності "забезпечити людей їжею". Також додав, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує скликати зустріч із лідерами Франції та Німеччини.
"Це пункт передвиборчої програми нашого уряду - ми прагнемо до встановлення державності для Палестини. Це має відбутися так, щоб стати джерелом підтримки й забезпечити довготривалий мир і стабільність, яких потребує Палестина", - пояснив він.
Міністр додав, що Британія наразі закликає до припинення вогню, а вже після цього зробить все можливе, щоб "сприяти створенню умов для переговорів щодо довгострокового визнання державності Палестини та гарантування безпеки в регіоні".
24 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж планує у вересні, під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, офіційно визнати Палестину як незалежну державу. Ця заява викликала негативну реакцію з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Тим часом британські медіа повідомляють, що на Стармера зростає тиск як з боку французького лідера, так і з боку окремих членів власного уряду - від нього вимагають якнайшвидше ухвалити аналогічне рішення щодо Палестини.
Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки (США) категорично не підтримують ініціативу Макрона щодо визнання палестинської державності у вересні.
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