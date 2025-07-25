Чи планує Британія визнавати Палестинську державу: що кажуть в уряді

За словами Кайла, сьогодні Британія планує "осередитися на надзвичайній ситуації, яка склалася сьогодні", зокрема на необхідності "забезпечити людей їжею". Також додав, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує скликати зустріч із лідерами Франції та Німеччини.

"Це пункт передвиборчої програми нашого уряду - ми прагнемо до встановлення державності для Палестини. Це має відбутися так, щоб стати джерелом підтримки й забезпечити довготривалий мир і стабільність, яких потребує Палестина", - пояснив він.

Міністр додав, що Британія наразі закликає до припинення вогню, а вже після цього зробить все можливе, щоб "сприяти створенню умов для переговорів щодо довгострокового визнання державності Палестини та гарантування безпеки в регіоні".