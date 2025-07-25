Планирует ли Британия признавать Палестинское государство: что говорят в правительстве

Британское правительство планирует признать Палестинское государство, но сроки принятия решения пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра науки, инноваций и технологий Питера Кайла, которого цитирует BBC.
По словам Кайла, сегодня Великобритания планирует "сосредоточиться на чрезвычайной ситуации, которая сложилась сегодня", в частности на необходимости "обеспечить людей едой". Также добавил, что премьер-министр Британии Кир Стармер планирует созвать встречу с лидерами Франции и Германии.
"Это пункт предвыборной программы нашего правительства - мы стремимся к установлению государственности для Палестины. Это должно произойти так, чтобы стать источником поддержки и обеспечить долговременный мир и стабильность, в которых нуждается Палестина", - пояснил он.
Министр добавил, что Великобритания сейчас призывает к прекращению огня, а уже после этого сделает все возможное, чтобы "способствовать созданию условий для переговоров по долгосрочному признанию государственности Палестины и обеспечению безопасности в регионе".
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж планирует в сентябре, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, официально признать Палестину как независимое государство. Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Между тем британские медиа сообщают, что на Стармера растет давление как со стороны французского лидера, так и со стороны отдельных членов собственного правительства - от него требуют как можно быстрее принять аналогичное решение по Палестине.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) категорически не поддерживают инициативу Макрона о признании палестинской государственности в сентябре.
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