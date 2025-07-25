RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Планирует ли Британия признавать Палестинское государство: что говорят в правительстве

Фото: Питер Кайл, глава Министерства науки, инноваций и технологий Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британское правительство планирует признать Палестинское государство, но сроки принятия решения пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра науки, инноваций и технологий Питера Кайла, которого цитирует BBC.

По словам Кайла, сегодня Великобритания планирует "сосредоточиться на чрезвычайной ситуации, которая сложилась сегодня", в частности на необходимости "обеспечить людей едой". Также добавил, что премьер-министр Британии Кир Стармер планирует созвать встречу с лидерами Франции и Германии.

"Это пункт предвыборной программы нашего правительства - мы стремимся к установлению государственности для Палестины. Это должно произойти так, чтобы стать источником поддержки и обеспечить долговременный мир и стабильность, в которых нуждается Палестина", - пояснил он.

Министр добавил, что Великобритания сейчас призывает к прекращению огня, а уже после этого сделает все возможное, чтобы "способствовать созданию условий для переговоров по долгосрочному признанию государственности Палестины и обеспечению безопасности в регионе".

 

Планы Франции признать Палестину государством

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж планирует в сентябре, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, официально признать Палестину как независимое государство. Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Между тем британские медиа сообщают, что на Стармера растет давление как со стороны французского лидера, так и со стороны отдельных членов собственного правительства - от него требуют как можно быстрее принять аналогичное решение по Палестине.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) категорически не поддерживают инициативу Макрона о признании палестинской государственности в сентябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПалестина