Планирует ли Британия признавать Палестинское государство: что говорят в правительстве

По словам Кайла, сегодня Великобритания планирует "сосредоточиться на чрезвычайной ситуации, которая сложилась сегодня", в частности на необходимости "обеспечить людей едой". Также добавил, что премьер-министр Британии Кир Стармер планирует созвать встречу с лидерами Франции и Германии.

"Это пункт предвыборной программы нашего правительства - мы стремимся к установлению государственности для Палестины. Это должно произойти так, чтобы стать источником поддержки и обеспечить долговременный мир и стабильность, в которых нуждается Палестина", - пояснил он.

Министр добавил, что Великобритания сейчас призывает к прекращению огня, а уже после этого сделает все возможное, чтобы "способствовать созданию условий для переговоров по долгосрочному признанию государственности Палестины и обеспечению безопасности в регионе".