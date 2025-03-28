Чи підвищать мінімальну зарплату цього року: відповідь Шмигаля

Депутати Верховної Ради спитали, чи буде підвищення соціальних стандартів в Україні цього року. Прем'єр послався на бюджет.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.
"В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз", - сказав він.
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати.
Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, у який пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.
Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".
Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.
Водночас Національний банк України в оновленому макропрогнозі за січень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати. НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.