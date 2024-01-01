Мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 січня: на що це вплине

Згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про держбюджет .

Підвищення податків

Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Якщо до 2024 року мінімальна зарплата становила 6700 гривень, то розмір ЄСВ був 1474 гривень. З 1 січня податок зросте до 1562 гривень.

Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату (часто для "оптимізації" оподаткування).

При цьому ФОП звільняються від сплати ЄСВ з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Однак це право не позбавляє їхнього права добровільно платити ЄСВ з метою отримання страхового стажу.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. Якщо до 1 січня це було, то 100 500 гривень, то зараз становитиме 106 500 гривень.

Підвищення пенсій

Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. З 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2 840 гривень (7100 х 40%).

Працюючим людям, у тому числі і таким, що забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Зарплати бюджетників

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Посадові оклади з 1 грудня 2021 року (і досі) розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.

Уряд поки не схвалював підвищення зарплат бюджетників, але планується, що з 1 січня 2024 року посадові оклади працівника 1-го тарифного розряду ЄТС зростуть до 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами також не може бути меншим за мінімалку.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімалки.