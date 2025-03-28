Повысят ли минимальную зарплату в этом году: ответ Шмыгаля

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас", - сказал он.

Минимальная зарплата

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышение минимальной зарплаты.

Кабинет министров в июне 2024 года утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в который предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.