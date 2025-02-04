Мінімальна зарплата в Україні поки заморожена: коли чекати підвищення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2025 року).

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.



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Плани уряду

Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, у який пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.

Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати.

Мінімальна зарплата

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень.

Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату (часто для "оптимізації" оподаткування).

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років.