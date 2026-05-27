Чи перепоховають Бандеру в Україні? Що кажуть в Інституті нацпам'яті

16:12 27.05.2026 Ср
2 хв
Щодо скількох персон сьогодні веде роботу Україна?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Алфьоров (скрін відео)

Україна на сьогоднішній день веде роботу з перепоховання багатьох осіб. Йдеться про кілька сотень персон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив у телемарафоні.

Читайте також: Почесті без поховання: в Україні з'явився новий ритуал прощання із загиблими воїнами

За його словами, розглядаються питання із багатьма персонами, у тому числі щодо керівника революційного крила Організації українських націоналістів Степана Бандери.

"Це перепоховання повинне мати велику інституційну спроможність об'єднання МЗС, УІНП, ОП, Мінветеранів, ДПСУ, громад, нащадків", - розповів він.

Алфьоров зауважив, що робота з перепоховання ведеться відразу по багатьох персонах і в контексті законодавства інших країн, і в контексті українського, і в перетині кордонів.

"Тому так, робота ведеться, на сьогодні з приводу кількох сотень персон", - підкреслив голова Інституту нацпам'яті.

нагадаємо, Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

Зазначимо, 25 травня на НВМК відбулося перепоховання останків Андрія Мельника та його дружини. РБК-Україна писало, що це перший крок у поверненні на батьківщину українських борців за незалежність, похованих за кордоном.

Нещодавно Верховна Рада дозволила ховати військових із судимістю на Національному меморіальному кладовищі.

