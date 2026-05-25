Україна перепоховає останки ще одного лідера ОУН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому, як і багато інших таких українців", - сказав президент під час перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника разом зі дружиною.

"Я вдячний кожному і кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалося і щоб український народ отримав свій Пантеон героїв. Ще в 2019 році ми почали таку розмову З Русланом Стефанчуком, про повернення українських героїв, створення Пантеону", - додав Зеленський.

Також інформацію про перепоховання лідера ОУН Коновальця підтвердила заступниця керівника Офісу президента Ірини Верещук, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Верещук оголосила про майбутнє перепоховання одразу після церемонії повернення останків голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

"Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Ротердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом", - сказала вона.

Коновалець похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди). Він був полковником Армії УНР, командиром Січових Стрільців та першим головою Організації українських націоналістів.

Верещук також уточнила, що програма перепоховань не обмежується діячами XX століття. Йдеться й про постаті часів Княжої та Козацької доби.

Рішення щодо кожного конкретного діяча ухвалюватиметься окремою постановою Кабінету міністрів.

Над списком із сотні імен вже працюють

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що зараз опрацьовуються кандидатури понад ста видатних постатей.

При цьому питання про можливе перепоховання Степана Бандери спікери залишили без відповіді.

Що буде з Національним Пантеоном

На запитання, чи можуть перепоховані на НВМК особи згодом бути перенесені до Національного пантеону, Верещук відповіла, що спочатку треба прийняти відповідний закон.

Саме він визначить, хто і за яких умов може бути похований у Пантеоні.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що незабаром подасть президенту пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців - серед кандидатів є й ті, хто зараз похований за кордоном.