Перезахоронят ли Бандеру в Украине? Что говорят в Институте нацпамяти

По его словам, рассматриваются вопросы со многими персонами, в том числе касательно руководителя революционного крыла Организации украинских националистов Степана Бандеры.

"Это перезахоронение должно иметь большую институциональную способность объединения МИД, УИНП, ОП, Минветеранов, ГПСУ, общин, потомков", - рассказал он.

Алферов отметил, что работа по перезахоронению ведется сразу по многим персонам и в контексте законодательства других стран, и в контексте украинского, и в пересечении границ.

"Поэтому да, работа ведется, на сегодня по поводу нескольких сотен персон", - подчеркнул глава Института нацпамяти.

Напомним, Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Он похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).