Перезахоронят ли Бандеру в Украине? Что говорят в Институте нацпамяти

Украина на сегодняшний день ведет работу по перезахоронению многих лиц. Речь идет о нескольких сотнях персон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил в телемарафоне.
По его словам, рассматриваются вопросы со многими персонами, в том числе касательно руководителя революционного крыла Организации украинских националистов Степана Бандеры.
"Это перезахоронение должно иметь большую институциональную способность объединения МИД, УИНП, ОП, Минветеранов, ГПСУ, общин, потомков", - рассказал он.
Алферов отметил, что работа по перезахоронению ведется сразу по многим персонам и в контексте законодательства других стран, и в контексте украинского, и в пересечении границ.
"Поэтому да, работа ведется, на сегодня по поводу нескольких сотен персон", - подчеркнул глава Института нацпамяти.
Напомним, Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Он похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).
Отметим, 25 мая на НВМК состоялось перезахоронение останков Андрея Мельника и его жены. РБК-Украина писало, что это первый шаг в возвращении на родину украинских борцов за независимость, похороненных за рубежом.
Недавно Верховная Рада разрешила хоронить военных с судимостью на Национальном мемориальном кладбище.