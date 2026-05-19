Україна почала повернення останків одного з головних лідерів ОУН

В Україні починається процес повернення на батьківщину останків українських героїв. Першими з них стали Андрій Мельник і його дружина Софія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

В Україні стартував процес перепоховання видатних українців, які в різні історичні періоди боролися за незалежність країни і були поховані за кордоном.

За словами Зеленського, йдеться про героїв різних епох, які відстоювали ідею української державності, але через історичні обставини були поховані в країнах Європи та Америки.

Початок процесу перепоховання

Як зазначив Зеленський, зараз розпочався процес повернення на батьківщину останків полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. У публікації підкреслюється, що це знакові постаті української історії XX століття.

Також повідомляється, що готуються рішення щодо інших історичних особистостей, включно з полковником Євгеном Коновальцем.

У своїй публікації Зеленський наголосив, що повернення героїв додому є не лише символічним жестом, а й відновленням історичної справедливості.

"Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і ми зміцнюємо цю справжню пам'ять", - зазначив він, додавши, що процес має також моральне значення для держави.

Верещук показала фото перепоховання подружжя Мельник

Своєю чергою, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що разом з українськими державними структурами та громадою в Люксембурзі відбувається церемонія повернення останків Андрія Мельника та його дружини.

За словами Верещук, цей процес є першим кроком до створення Національного Пантеону героїв, де будуть увічнені українці, які боролися за незалежність країни в різні епохи.

Верещук зазначила, що повернення історичних постатей на батьківщину має глибокий символічний сенс і пов'язане зі зміцненням національної пам'яті.

Вона наголосила, що ці люди боролися за майбутню Україну, яку нинішнє покоління вже має можливість захищати як суверенну державу.

Чим відомий Андрій Мельник

Андрій Мельник - український військовий і політичний діяч, одна з помітних постатей національного руху України XX століття.

За даними історичних джерел, Андрій Мельник (1890-1964) служив полковником Армії УНР і був соратником Євгена Коновальця.

Він брав участь у формуванні українських військових підрозділів під час Першої світової війни, а згодом став одним з організаторів Української військової організації (УВО).

Після загибелі Коновальця 1938 року Мельник очолив Організацію українських націоналістів (ОУН).

За даними історичних джерел, Андрій Мельник помер 1964 року в Люксембурзі, де він жив в еміграції після Другої світової війни. Там же він і був похований - на одному з місцевих кладовищ у Люксембурзі.