Чи перепоховають Бандеру в Україні? Що кажуть в Інституті нацпам'яті

Україна на сьогоднішній день веде роботу з перепоховання багатьох осіб. Йдеться про кілька сотень персон.

Як повідомляє РБК-Україна , про це голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив у телемарафоні.

За його словами, розглядаються питання із багатьма персонами, у тому числі щодо керівника революційного крила Організації українських націоналістів Степана Бандери.

"Це перепоховання повинне мати велику інституційну спроможність об'єднання МЗС, УІНП, ОП, Мінветеранів, ДПСУ, громад, нащадків", - розповів він.

Алфьоров зауважив, що робота з перепоховання ведеться відразу по багатьох персонах і в контексті законодавства інших країн, і в контексті українського, і в перетині кордонів.

"Тому так, робота ведеться, на сьогодні з приводу кількох сотень персон", - підкреслив голова Інституту нацпам'яті.

нагадаємо, Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).