Перезахоронят ли Бандеру в Украине? Что говорят в Институте нацпамяти

16:12 27.05.2026 Ср
2 мин
По скольким персонам сегодня ведет работу Украина?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Алферов (скрин видео)
Украина на сегодняшний день ведет работу по перезахоронению многих лиц. Речь идет о нескольких сотнях персон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил в телемарафоне.

По его словам, рассматриваются вопросы со многими персонами, в том числе касательно руководителя революционного крыла Организации украинских националистов Степана Бандеры.

"Это перезахоронение должно иметь большую институциональную способность объединения МИД, УИНП, ОП, Минветеранов, ГПСУ, общин, потомков", - рассказал он.

Алферов отметил, что работа по перезахоронению ведется сразу по многим персонам и в контексте законодательства других стран, и в контексте украинского, и в пересечении границ.

"Поэтому да, работа ведется, на сегодня по поводу нескольких сотен персон", - подчеркнул глава Института нацпамяти.

Напомним, Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Он похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

Отметим, 25 мая на НВМК состоялось перезахоронение останков Андрея Мельника и его жены. РБК-Украина писало, что это первый шаг в возвращении на родину украинских борцов за независимость, похороненных за рубежом.

Недавно Верховная Рада разрешила хоронить военных с судимостью на Национальном мемориальном кладбище.

The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст