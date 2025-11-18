Чи перекриють Словаччина й Угорщина імпорт електроенергії в Україну? Відповідь "Укренерго"

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко спростував можливість одностороннього припинення імпорту електроенергії з боку Словаччини чи Угорщини.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, попри політичні заяви окремих прем’єрів, реальних ризиків для комерційного обміну немає.
"Нічого ніхто не перекриває. У нас зі словаками все дуже добре працює. До кінця жовтня була в ремонті лінія між Україною і Словаччиною, тому комерційного обміну електроенергією між нами не було. Наразі - він є", - зазначив Зайченко.
Він додав, що країни працюють над суттєвим збільшенням сумарної потужності інтерконекторів на кордоні.
"Словаччина - один із найкращих ринків в Європі для купівлі електроенергії. У них, як і у нас, багато атомної генерації", - пояснив очільник Укренерго.
Зайченко наголосив, що Словаччина та Угорщина є членами ENTSO-E і не можуть ухвалювати односторонні рішення про зупинку імпорту.
"Припинення імпорту - це порушення правил вільного комерційного обміну електроенергією. Такі дії урядів двох держав порушили б одразу кілька директив Третього енергопакета ЄС", - підкреслив він.
Очільник НЕК також зазначив, що співпраця з Україною вигідна обом країнам, адже через російські атаки ціна електроенергії в Україні нині вища, ніж у сусідніх державах ЄС.
Раніше ми писали про те, що Україна запропонувала Словаччині створити спільний енергетичний хаб для постачання нафти та газу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ готує для Словаччини альтернативні пропозиції у сфері енергетичної співпраці, які можуть замінити залежність від російських енергоносіїв.
А нещодавно Зеленський анонсував нові домовленості України та Словаччини.