Перекроют ли Словакия и Венгрия импорт электроэнергии в Украину? Ответ "Укрэнерго"

По его словам, несмотря на политические заявления отдельных премьеров, реальных рисков для коммерческого обмена нет.

"Ничего никто не перекрывает. У нас со словаками все очень хорошо работает. До конца октября была в ремонте линия между Украиной и Словакией, поэтому коммерческого обмена электроэнергией между нами не было. Сейчас - он есть", - отметил Зайченко.

Он добавил, что страны работают над существенным увеличением суммарной мощности интерконнекторов на границе.

"Словакия - один из лучших рынков в Европе для покупки электроэнергии. У них, как и у нас, много атомной генерации", - пояснил глава Укрэнерго.

Зайченко подчеркнул, что Словакия и Венгрия являются членами ENTSO-E и не могут принимать односторонние решения об остановке импорта.

"Прекращение импорта - это нарушение правил свободного коммерческого обмена электроэнергией. Такие действия правительств двух государств нарушили бы сразу несколько директив Третьего энергопакета ЕС", - подчеркнул он.

Глава НЭК также отметил, что сотрудничество с Украиной выгодно обеим странам, ведь из-за российских атак цена электроэнергии в Украине сейчас выше, чем в соседних государствах ЕС.