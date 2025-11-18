Чи перекриють Словаччина й Угорщина імпорт електроенергії в Україну? Відповідь "Укренерго"

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, попри політичні заяви окремих прем’єрів, реальних ризиків для комерційного обміну немає.

"Нічого ніхто не перекриває. У нас зі словаками все дуже добре працює. До кінця жовтня була в ремонті лінія між Україною і Словаччиною, тому комерційного обміну електроенергією між нами не було. Наразі - він є", - зазначив Зайченко.

Він додав, що країни працюють над суттєвим збільшенням сумарної потужності інтерконекторів на кордоні.

"Словаччина - один із найкращих ринків в Європі для купівлі електроенергії. У них, як і у нас, багато атомної генерації", - пояснив очільник Укренерго.

Зайченко наголосив, що Словаччина та Угорщина є членами ENTSO-E і не можуть ухвалювати односторонні рішення про зупинку імпорту.

"Припинення імпорту - це порушення правил вільного комерційного обміну електроенергією. Такі дії урядів двох держав порушили б одразу кілька директив Третього енергопакета ЄС", - підкреслив він.

Очільник НЕК також зазначив, що співпраця з Україною вигідна обом країнам, адже через російські атаки ціна електроенергії в Україні нині вища, ніж у сусідніх державах ЄС.