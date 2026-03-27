Будет ли Кабмин пересматривать законопроект по налогам: что говорят в Минэкономики

12:50 27.03.2026 Пт
Соболев назвал главную задачу правительства по НДС для бизнеса
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр экономики Украины Алексей Соболев (facebook.com/oleksii.sobolev)

Украина в процессе переговоров с Международным валютным фондом достигла самого высокого европейского уровня порога НДС. Главная задача - равные правила игры для всех предпринимателей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

"Относительно наших планов и как мы общаемся и с ФЛП, с малыми предпринимателями. Наша задача проста. Для всех должны быть равные правила игры. Это все поддерживают. Там нужно убрать схему деятельности, к которой белый бизнес, малый бизнес, честный не имеет никакого отношения", - сказал Соболев.

В то же время, по его словам, эти механизмы, которые убирают эту схемную деятельность, не должны никак усложнить жизнь малому бизнесу. То есть дополнительное администрирование нельзя на них добавлять.

"Мы активно общались с МВФ. И вы помните, что сначала было предложение порог ставить в 1 млн гривен. Через наши дискуссии теперь предложение о 4 млн гривен, но в целом наша позиция проста, что необходимо, чтобы были равные правила игры и простое администрирование для уплаты налогов, особенно для малого и среднего бизнеса, которому и так трудно", - отметил министр.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что этот вопрос действительно лежит в плоскости выравнивания правового поля деятельности всего бизнеса в Украине.

"И правильно отметил министр экономики, что мы в процессе переговоров достигли самого высокого европейского уровня порога НДС. Это надо отметить. Далее мы максимально упрощаем все процедуры регистрации налоговых накладных, которые будут автоматически", - добавил он.

По словам министра, Украина идет и на другие шаги, которые позволят малому бизнесу минимизировать административные расходы и создать условия, когда им будет выгодно работать как плательщиком НДС.

"Потому что, если вы понимаете природу НДС, и если вы работаете с неплательщиками НДС, то с вами никто не хочет работать. Не выгодно просто плательщикам НДС работать с неплательщиками НДС. Поэтому мы создаем условия, при которых малый бизнес получит дополнительные возможности", - пояснил Марченко.

Законопроект по налогам

Напомним, в феврале Международный валютный фонд отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

На прошлой неделе Министерство финансов Украины опубликовало так называемый большой "налоговый законопроект".

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.

