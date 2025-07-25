Чи передасть Румунія Україні ще один Patriot: президент дав відповідь

Румунія продовжить підтримувати Україну у військовій сфері. Але питання щодо можливості передачі ще одного румунського комплексу Patriot Києву поки що не обговорювалося.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.