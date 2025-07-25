Передаст ли Румыния Украине еще один Patriot: президент дал ответ

Румыния продолжит поддерживать Украину в военной сфере. Но вопрос о возможности передачи еще одного румынского комплекса Patriot Киеву пока не обсуждался.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.