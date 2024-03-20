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Чи передадуть США далекобійні ATACMS Україні: що каже радник Байдена

Середа 20 березня 2024 21:20
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Чи передадуть США далекобійні ATACMS Україні: що каже радник Байдена Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Однак у Білому домі тривають конструктивні дискусії на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана під час спільного брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Я розчарую вас, сказавши, що мені нема чого сьогодні публічно заявити з цього питання. Якщо нам буде чимось поділитися, ми обов'язково поділимося цим", - сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи справді США погодилися постачати в Україну далекобійні ATACMS.

Водночас він зазначив, що у Білому домі тривали конструктивні дискусії щодо постачання цих ракет.

"Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні дискусії про нашу військову підтримку та військові можливості, які необхідні для забезпечення максимальної ефективності нашої підтримки", - додав радник Байдена.

ATACMS для України

Нагадаємо, минулого року українські воїни вдарили по аеродромах росіян у Луганську й Бердянську. В ЗМІ з'явилась інформація про те, що Збройні сили України використовували для удару американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Ще в жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Також американське видання Politico писало, що новий пакет військової допомоги Україні від США може містити кілька далекобійних ATACMS. Однак ці ракети у нову американську допомогу не увійшли.

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