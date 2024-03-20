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Передадут ли США дальнобойные ATACMS Украине: что говорит советник Байдена

Среда 20 марта 2024 21:20
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Передадут ли США дальнобойные ATACMS Украине: что говорит советник Байдена Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Соединенные Штаты Америки еще не приняли решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако в Белом доме продолжаются конструктивные дискуссии по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана во время совместного брифинга с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Я разочарую вас, сказав, что мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем-то поделиться, мы обязательно поделимся этим", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, действительно ли США согласились поставлять в Украину дальнобойные ATACMS.

В то же время он отметил, что в Белом доме были конструктивные дискуссии по поставкам этих ракет.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и военных возможностях, которые необходимы для обеспечения максимальной эффективности нашей поддержки", - добавил советник Байдена.

ATACMS для Украины

Напомним, в прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Также американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США может содержать несколько дальнобойных ATACMS. Однако, эти ракеты в новую американскую помощь не вошли.

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