Передадут ли США дальнобойные ATACMS Украине: что говорит советник Байдена

Соединенные Штаты Америки еще не приняли решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако в Белом доме продолжаются конструктивные дискуссии по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана во время совместного брифинга с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Я разочарую вас, сказав, что мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем-то поделиться, мы обязательно поделимся этим", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, действительно ли США согласились поставлять в Украину дальнобойные ATACMS.

В то же время он отметил, что в Белом доме были конструктивные дискуссии по поставкам этих ракет.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и военных возможностях, которые необходимы для обеспечения максимальной эффективности нашей поддержки", - добавил советник Байдена.