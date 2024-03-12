США готуються передати Україні партію ракет ATACMS, - Politico

Білий дім у вівторок оголосить, що відправить Україні кілька далекобійних ракет ATACMS у рамках нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання уточнює, що пакет військової допомоги оцінюють у 300 млн доларів.

За словами однієї з офіційних осіб, до пакета входитиме кілька протипіхотних засобів під назвою APAM.

Це версія системи ATACMS великої дальності, яка може долати відстань у 100 миль (160 км) і нести боєголовки, що містять сотні касетних бомб.

Також до пакета допомоги мають увійти додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованих ракетних систем залпового вогню.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Як пише CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

ATACMS для України

Торік українські воїни вдарили по аеродромах росіян у Луганську й Бердянську. В ЗМІ з'явилась інформація про те, що Збройні сили України використовували для удару американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Ще в жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

США шукають шляхи надання допомоги Україні

Нещодавно повідомлялося, що Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Пізніше стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні розміром у 400 млн доларів. Він може стати першим у 2024 році.