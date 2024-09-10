Чи отримала Росія від Ірану балістичні ракети: відповідь Шмигаля

За словами прем'єр-міністра, наразі він не має в розпорядженні конкретного факту про те, що Росія використовувала, або ж отримала іранські балістичні ракети. Водночас інформація про те, що ворог міг все ж отримати їх - викликає стурбованість.

"І це теж один із факторів, який ще раз підкреслює, що Росія використовує зброю своїх терористичних поплічників для того, щоб уражати Україну, українців, продовжувати їхню геноцидну війну, тероризм на території нашої держави. Ми маємо мати можливість відповідати на подібний тероризм дзеркально і знищувати на їх території військові об'єкти для того, щоб дати більше безпеки нашим громадянам", - додав голова уряду.

Балістичні ракети Ірану для РФ

У вересні газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран передав Росії партію балістичних ракет, ймовірно, з коротким радіусом дії.

Крім того, в липні з’ясувалося, що Тегеран збільшив виробництво ракет та дронів після підписання угоди про співпрацю з Росією.

У той же час, представники Білого дому назвали передачу ракет "значною ескалацією конфлікту".

Тим часом експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце розповів, що відомо про ракети та які області під загрозою.