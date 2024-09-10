Получила ли Россия от Ирана баллистические ракеты: ответ Шмыгаля

По словам премьер-министра, пока он не располагает конкретным фактом о том, что Россия использовала, или же получила иранские баллистические ракеты. В то же время информация о том, что враг мог все же получить их - вызывает обеспокоенность.

"И это тоже один из факторов, который еще раз подчеркивает, что Россия использует оружие своих террористических приспешников для того, чтобы поражать Украину, украинцев, продолжать их геноцидную войну, терроризм на территории нашего государства. Мы должны иметь возможность отвечать на подобный терроризм зеркально и уничтожать на их территории военные объекты для того, чтобы дать больше безопасности нашим гражданам", - добавил глава правительства.

Баллистические ракеты Ирана для РФ.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран передал России партию баллистических ракет, вероятно, с коротким радиусом действия.

Кроме того, в июле выяснилось, что Тегеран увеличил производство ракет и дронов после подписания соглашения о сотрудничестве с Россией.

В то же время представители Белого дома назвали передачу ракет "значительной эскалацией конфликта".

Тем временем эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что известно о ракетах и какие области под угрозой.