Білий дім про можливу передачу Іраном балістики Росії: Означатиме "драматичну ескалацію"

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що можлива передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Американський чиновник зазначив, що Штати попереджали про поглиблення оборонного партнерства між РФ та Іраном з початку повномасштабного вторгнення в Україну, та "стурбовані цими повідомленнями".

Таку заяву представник Білого дому зробив на тлі публікації західних ЗМІ про начебто передачу Тегераном для Москви балістичних ракет.

"Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив Саветт.

Інший американський чиновник сказав інформагентству Reuters, що Вашингтон уважно стежить за потенційними ірано-російськими переміщеннями ракет.

Зазначається, що такі потенційні кроки з'явилися після того, як Штати та партнери, в тому числі в Європі, попередили, що відповідні дії Ірану можуть мати наслідки.

Тегеран "відхрещується" від передачі ракет

Між тим минулої п'ятниці місія Ірану при ООН у Нью-Йорку запевнила, що позиція Тегерана щодо війни РФ проти України залишається незмінною.

"Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню", - йдеться в повідомленні іранських дипломатів.

Питання щодо можливої передачі Іраном балістики Росії

Нагадаємо, раніше у серпні Reuters писало, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. За даними західних ЗМІ, Москва маже отримати декілька сотень таких ракет.

Також стало відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із РФ про співпрацю.

Додамо, 6 вересня Sky News повідомило про те, що Росія невдовзі може отримати партію двох типів балістичних ракет.

Того ж дня пізніше з'явилася публікація The Wall Street Journal про те, що Іран передав РФ партію балістичних ракет. І ймовірно, вони малої дальності дії.

Детальніше про те, чим небезпечні ракети Fath-360, та як РФ їх може використати - читайте у матеріалі РБК-Україна.