Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Fath-360, які Іран міг передати Російській Федерації (РФ), є балістикою малої дальності. Ракети створюватимуть загрозу для Сил оборони біля лінії фронту, а також населених пунктів на відстані близько 100 кілометрів від кордону з ворогом.
Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.
Що відомо про Fath-360
Як й згадувалось вище, Fath-360 є балістикою малої дальності (від 30 до 120 кілометрів). Іранці, своєю чергою, позиціонують їх як аналог HIMARS (американський зенітний ракетний комплекс). Серед інших відомих характеристик:
- точність ураження ракет складає від 3 до 10 метрів;
- потужність бойової частини, як правило, складає від 50 до 100 кілограмів;
- летять з дуже високою швидкістю - близько 4 махів. Це ускладнює можливість їх знищення.
Через високу швидкість ракети можна збити лише обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони (ППО). Мова йде про комплекси Patriot, NASAMS або С-300.
"І якщо перших Patriot, NASAMS в принципі дефіцитна кількість пускових і вони прикривають великі міста, то стосовно С-300 інша проблема. Вже є суттєвий дефіцит ракет до даного комплексу. Тобто, розуміючи, що, на жаль, (РФ має таку кількість ракет - ред. ) - близько 200, більшу частину цих ракет швидше за все ми не зможемо перехопити", - додав Долінце.
Для кого Fath-360 створює загрозу
Враховуючи малу дальність під загрозою перебуватимуть:
- українські військові, які перебувають поруч з лінією фронту або біля кордонів з РФ;
- населені пункти, які находяться на відстані 100 км від кордону з РФ.
"Так само в зону дії цих ракет потрапляє Херсонська і Миколаївська області. Більш далекі міста, які знаходяться на відстані більше ніж 100 км як правило не входять в радіус ураження даними видами озброєння", - додав експерт.
Балістичні ракети Ірану для РФ
У вересні The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії партію балістичних ракет, імовірно, малої дальності.
Також у липні було стало відомо, що Тегеран наростив виробництво балістичних ракет і безпілотників після укладення договору про співпрацю з Російською Федерацією.
Тим часом у Білому домі заявили, що передача ракет є "драматичною ескалацією".
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