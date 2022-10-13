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Чи отримає Україна ППО від Ізраїлю: відповідь Резнікова

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Четвер 13 жовтня 2022 22:35
Чи отримає Україна ППО від Ізраїлю: відповідь Резнікова Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Ізраїлі поки немає політичного рішення щодо надання Україні летальної допомоги, але наша країна працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова на прес-конференції.

Він зазначив, що будь-яке рішення про надання Україні будь-якої летальної допомоги - це політичне рішення.

"На скільки я розумію, в Ізраїлі ми не бачимо готовності прийняти таке політичне рішення. Всі ж роблять оцінку, що в них відбувається в країні, як це вплине на стабільність уряду. Ми працюємо над цим, але поки що говорити оптимістично, що завтра отримаємо ППО від Ізраїлю, - на жаль, ні", - сказав міністр оборони.

Водночас, за словами Резнікова, на вчорашньому засіданні у форматі "Рамштайн" був представник Міністерства оборони Ізраїлю, але не на рівні міністра.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Ізраїль не надав нам жодної допомоги з початку повномасштабної війни з РФ.

При цьому NYT повідомляло, що Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських дронів, які РФ використовує для ударів по цивільних об'єктах.

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Олексій Резніков Ізраїль ПВО
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