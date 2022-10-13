ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, - NYT

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 14:09
Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, - NYT Фото: Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських безпілотників Shahed-136, які Росія використовує для ударів по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Водночас, як пише видання, одна з приватних ізраїльських фірм ділиться супутниковими знімками позицій російських військ.

Журналісти також зазначили, що Київ звертався до Єрусалима із запитом надання систем ППО, але у відповідь отримав відмову.

Нагадаємо, військові пояснили, чому російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах.

До слова, більше про Shahed-136, якими росіяни обстрілюють Україну, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни