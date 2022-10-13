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Получит ли Украина ПВО от Израиля: ответ Резникова

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Четверг 13 октября 2022 22:35
Получит ли Украина ПВО от Израиля: ответ Резникова Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Израиле пока нет политического решения о предоставлении Украине летальной помощи, но наша страна работает над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова на пресс-конференции.

Он отметил, что любое решение о предоставлении Украине любой летальной помощи - это политическое решение.

"На сколько я понимаю, в Израиле мы не видим готовности принять такое политическое решение. Все же делают оценку, что у них происходит в стране, как это повлияет на стабильность правительства. Мы работаем над этим, но пока говорить оптимистично, что завтра получим ПВО от Израиля, - к сожалению, нет", - сказал министр обороны.

В то же время, по словам Резникова, на вчерашнем заседании в формате "Рамштайн" присутствовал представитель Министерства обороны Израиля, но не на уровне министра.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль не предоставил нам никакой помощи с начала полномасштабной войны с РФ.

При этом NYT сообщало, что Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских дронах, которые РФ использует для ударов по гражданским объектам.

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Алексей Резников Израиль ПВО
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