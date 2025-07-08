Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь

В оборонному американському відомстві підтвердили, що відповідну вказівку видав президент США Дональд Трамп.

Головною причиною такого рішення в Пентагоні назвали необхідність українців захищатися, в той час, як у США намагаються забезпечити стійкий мир і припинення вбивств.

"За вказівкою президента США Дональда Трампа Міністерство оборони США відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням стійкого миру і гарантуємо припинення вбивств", - йдеться в повідомленні.

Також у Пентагоні пообіцяли, що продовжать стежити за військовими поставками іншим державам, щоб не змінити принципу "Америка понад усе", який просуває президент США Дональд Трамп.