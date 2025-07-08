Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ

В оборонном американском ведомстве подтвердили, что соответствующее указание выдал президент США Дональд Трамп.

Главной причиной такого решения в Пентагоне назвали необходимость украинцев защищаться, в то время, как в США пытаются обеспечить устойчивый мир и прекращение убийств.

"По указанию президента США Дональда Трампа Министерство обороны США отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств", - сказано в сообщении.

Также в Пентагоне пообещали, что продолжат следить за военными поставками другим государствам, чтобы не изменить принципу "Америка превыше всего", который продвигает президент США Дональд Трамп.