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Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ

Фото: США подтвердили, что помогут Украине (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Соединенные Штаты Америки отправят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

В оборонном американском ведомстве подтвердили, что соответствующее указание выдал президент США Дональд Трамп.

Главной причиной такого решения в Пентагоне назвали необходимость украинцев защищаться, в то время, как в США пытаются обеспечить устойчивый мир и прекращение убийств.

"По указанию президента США Дональда Трампа Министерство обороны США отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств", - сказано в сообщении.

Также в Пентагоне пообещали, что продолжат следить за военными поставками другим государствам, чтобы не изменить принципу "Америка превыше всего", который продвигает президент США Дональд Трамп.

Военная помощь Украине

США приостановили поставки в Украину ракет для ПВО и других боеприпасов, о чем стало известно 2 июля. Такая информация появилась изначально в зарубежных СМИ.

В американском Госдепе позже подтвердили, что о приостановке помощи Киев получил предупреждение заблаговременно.

В то же время, представительница Белого дома Кэролайн Левитт 8 июля отметила, что этот процесс является временным, поскольку это - стандартная процедура по пересмотру Пентагоном вооружений, которые есть в запасе.

Сам же Трамп заявил, что США продолжат поставлять Украине оборонительное оружие, поскольку по стране "продолжают бить".

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