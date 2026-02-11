Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт

Європейські депутати підтримали цей кредит на період 2026-2027 років 458 голосами "за", ще 140 проголосували "проти", 44 "утрималися".

Кредит буде фінансуватися за рахунок позики Європейського Союзу на фінансових ринках, а відсотки будуть сплачуватися з європейського бюджету.

Кредит допоможе Україні протистояти агресії Росії, зокрема шляхом закупівель озброєння.

Реакція Мінфіну України

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що 90 млрд євро допоможуть зміцнити оборонний потенціал, країни та забезпечити пріоритетні видатки.

"Я вдячний європейським інституціям та всім, хто наполегливо працював над цим рішенням, за забезпечення швидкого законодавчого процесу, який, сподіваємося, дозволить Україні отримати кошти вже в квітні", - сказав він.

Зазначається, що Євросоюз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України - з початку повномасштабної війни він надав допомоги на 70,7 млрд євро.

Кошти будуть спрямовані на гарантування функціонування держбюджету України:

30 млрд євро передбачено бюджетної підтримки;

60 млрд євро - на військову підтримку.

Міністерство фінансів очікує, що перший транш Україна отримає вже в другому кварталі 2026 року.

"Мінфін вітає це рішення як важливий і своєчасний крок для забезпечення фінансової стійкості держави в умовах триваючої зброї нової агресії РФ проти України", - йдеться у заяві.