Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт

Что предшествовало

Напомним, ранее в Европейской комиссии представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря.

После этого в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро. Его причиной стал вопрос о возможности Украины тратить эти деньги на оружие из США, а также распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.

Проблема заключалась в том, что Франция требовала предоставления преференций странам ЕС, тогда как Германия отстаивала возможность при необходимости покупать оружие в США и других странах. Отмечалось, что это могло замедлить приобретение Украиной необходимого вооружения.

Кроме того, некоторые страны ЕС требуют обязать страны, которые не входят в блок, платить комиссию за заключение с Украиной контрактов, которые будут оплачиваться средствами из кредита в 90 млрд евро.

Отметим, 4 февраля послы ЕС одобрили предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Кроме того, трем странам Евросоюза - Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.