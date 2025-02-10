Ожидать ли завершения войны в Украине в ближайшее время: что говорят в ГУР
В ближайшее время ожидать завершения полномасштабной войны в Украине не стоит. Вместо этого необходимо работать над тем, чтобы приблизить его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в выпуске "Дайджест Блауша".
"Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - пояснил он.
Юсов согласился со словами 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа о необходимости мира и остановки войны из-за которой страдают люди.
В ближайшее время ожидаются важные события
Как отметил спикер ГУР, в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости. Речь идет о Мюнхенской конференции по безопасности и не только. В то же время сверхважные события сегодня происходят именно на фронте.
"Об этом не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать", - добавил он.
Возможные переговоры между Россией и Украиной возможны
В начале февраля президент Владимир Зеленский отмечал, что завершение полномасштабной войны в 2025 году возможно. Подробнее о том, как это видит Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.
В частности украинский лидер заявлял, что готов вести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. По его словам, он не против такого развития событий, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.
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