Чи обов'язкова ВЛК для заброньованих і тих, хто має відстрочку: відповідь Міноборони

Військовозобов'язані з відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на військово-лікарську комісію. Проте є деякі винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Однак є певні винятки. Військовозобов'язані з відстрочкою чи бронюванням можуть бути відправлені на ВЛК, якщо вони:

У відомстві зазначили, що це визначено порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету міністрів.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів до 5 листопада 2025 року.

Загальна мобілізація охоплює придатних до служби військовозобов'язаних чоловіків (з певними винятками). Жінки, які мають військову спеціальність, можуть бути також мобілізовані лише за власним бажанням.

Також зазначимо, що раніше мобілізаційний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Але в Раді наголошують, що ще більше зменшувати мобілізаційний вік не збираються.

