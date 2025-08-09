ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи обов'язкова ВЛК для заброньованих і тих, хто має відстрочку: відповідь Міноборони

Київ, Субота 09 серпня 2025 12:47
UA EN RU
Чи обов'язкова ВЛК для заброньованих і тих, хто має відстрочку: відповідь Міноборони Фото: у Міноборони пояснили, чи потрібно ВЛК для заброньованих (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язані з відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на військово-лікарську комісію. Проте є деякі винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві зазначили, що це визначено порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету міністрів.

Однак є певні винятки. Військовозобов'язані з відстрочкою чи бронюванням можуть бути відправлені на ВЛК, якщо вони:

  • приймаються на військову службу за контрактом;
  • були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю);
  • самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів до 5 листопада 2025 року.

Загальна мобілізація охоплює придатних до служби військовозобов'язаних чоловіків (з певними винятками). Жінки, які мають військову спеціальність, можуть бути також мобілізовані лише за власним бажанням.

Також зазначимо, що раніше мобілізаційний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Але в Раді наголошують, що ще більше зменшувати мобілізаційний вік не збираються.

Під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак існують винятки для певних категорій громадян, які мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК ВЛК Мобілізація в Україні
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН