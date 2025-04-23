Рада не буде "гратися" з віком: Стефанчук зробив чітку заяву про мобілізацію

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що уряд не буде розглядати питання зниження мобілізаційного віку. За його словами, головним пріоритетом залишається перемога України та збереження державності.

Про це заявив Стефанчук, повідомляє РБК-Україна в ефірі Громадського радіо .

Верховна Рада не розглядатиме питання щодо зниження мобілізаційного віку.

За словами голови Верховної Ради, головною метою на сьогодні є перемога України та збереження її державності.

Він наголосив, що парламент уже здійснив кроки, знизивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і надається можливість укладати контракт із Збройними силами для добровільної участі у захисті країни.

Стефанчук зазначив, що парламент не буде змінювати призовний вік та "гратися" з ним, оскільки важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України.

"Той "золотий фонд" України, кому зараз від 0 до 18 років, саме вони відбудовуватимуть країну після перемоги", - підкреслив він.

Також, він підкреслив, що ЗСУ воюють заради цих молодих людей, щоб вони мали можливість жити та розвивати свою країну в мирному майбутньому.

"Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання - щодо зниження віку мобілізації", - додав Стефанчук.