Обязательна ли ВВК для забронированных и тех, кто имеет отсрочку: ответ Минобороны

Военнообязанные с отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на военно-врачебную комиссию. Однако есть некоторые исключения.

Однако есть определенные исключения. Военнообязанные с отсрочкой или бронированием могут быть отправлены на ВВК, если они:

В ведомстве отметили, что это определено порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета министров.

Мобилизация в Украине

Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней до 5 ноября 2025 года.

Общая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, которые имеют военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.

Также отметим, что ранее мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.

