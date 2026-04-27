Нажилась ли РФ на войне в Иране? Зеленский раскрыл данные разведки

18:30 27.04.2026 Пн
Финансовое состояние РФ только ухудшилось, несмотря на надежды Кремля нажиться на войне в Иране
aimg Мария Науменко
Нажилась ли РФ на войне в Иране? Зеленский раскрыл данные разведки

Украинская разведка фиксирует ухудшение экономической ситуации в России - несмотря на попытки Кремля использовать войну в Иране, результаты остаются негативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины представили оценку состояния экономики и социальных процессов в РФ после первого квартала этого года.

В частности, фиксируется существенное ухудшение ключевых экономических показателей, а также заметные потери российского экспорта.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные", - заявил Зеленский.

Он добавил, что на ситуацию влияют, в частности, украинские дальнобойные удары.

"Наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", - подытожил президент.

Удары по тылу и объектам РФ

22 апреля Силы беспилотных систем поразили базу спецподразделения ФСБ. Был уничтожен пункт управления и место дислокации, в результате чего погибли 27 кадровых спецназовцев.

23 апреля беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ. После взрывов на объекте вспыхнул масштабный пожар, который охватил три резервуара с нефтью.

26 апреля СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Подразделение "Альфа" атаковало военно-морскую базу в Севастополе и аэродром "Бельбек". По данным украинской стороны, поражены три боевых корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов ПВО.

Владимир Зеленский Украина Российская Федерация Иран Ближний восток
