Нажилась ли РФ на войне в Иране? Зеленский раскрыл данные разведки
Украинская разведка фиксирует ухудшение экономической ситуации в России - несмотря на попытки Кремля использовать войну в Иране, результаты остаются негативными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины представили оценку состояния экономики и социальных процессов в РФ после первого квартала этого года.
В частности, фиксируется существенное ухудшение ключевых экономических показателей, а также заметные потери российского экспорта.
"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные", - заявил Зеленский.
Он добавил, что на ситуацию влияют, в частности, украинские дальнобойные удары.
"Наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", - подытожил президент.
Удары по тылу и объектам РФ
22 апреля Силы беспилотных систем поразили базу спецподразделения ФСБ. Был уничтожен пункт управления и место дислокации, в результате чего погибли 27 кадровых спецназовцев.
23 апреля беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ. После взрывов на объекте вспыхнул масштабный пожар, который охватил три резервуара с нефтью.
26 апреля СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Подразделение "Альфа" атаковало военно-морскую базу в Севастополе и аэродром "Бельбек". По данным украинской стороны, поражены три боевых корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов ПВО.