Чи накриє Україну спека +40 й коли температура піде на спад: бліц із синоптиком

Україну накрила хвиля сильної спеки - місцями повітря може розігрітись до +35...+38°С. Проте вже зараз "на горизонті" видніється атмосферний фронт, який здатен змінити синоптичну картину.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
– У нас дійсно зараз якраз така хвиля спеки...
Зумовлена надходженням розпеченої повітряної маси із Західної Європи. У поєднанні з антициклоном - полем високого атмосферного тиску.
Тому в нас практично і без опадів буде погода в найближчі кілька діб.
Одним словом, жарка, суха погода повноцінно впливатиме на територію України.
– Якщо говорити саме про температурні показники, то в нічні години це буде від +18°С до 25°С по наших областях.
Тобто практично це - "тропічні" ночі.
А вдень у більшості регіонів - сильна спека, +35...+38°С.
Тобто ось у найближчі три доби: 4, 5 та 6 серпня (у вівторок, середу й четвер, - Ред.).
– За попередніми прогнозами, поки що такого не очікуємо.
Але, звичайно, в містах - температура відчуватиметься вищою.
Адже розуміємо, що місто - це "острів тепла". Додаткові джерела тепла від нагрітих поверхонь, асфальту, бетону, будівель...
Тому в середмісті можуть бути вищі показники.
Але на метеостанціях, які переважно розташовані на відкритій місцевості й фіксують температуру саме природньої повітряної маси (без впливу інших джерел тепла та в затінку), все ж таки очікуємо, що буде в межах +35...+38°С.
Треба враховувати, що, звичайно, в містах... Ці значення можуть бути вищими.
– Ще впродовж 7 серпня (п'ятниці, - Ред.) вона (сильна спека, - Ред.) затримається. Але там - вже буде певна зміна синоптичних процесів.
У західних областях це вже буде трішечки навіть 6 числа відчутно. Там окремі грозові дощі можуть бути.
Відчуватиметься, що поруч - атмосферний фронт із заходу.
Проте на температурний фон 6 серпня це ще особливо не впливатиме.
А ось із 7 числа - там вже саме у західних, північних, місцями і в центральних областях - короткочасні дощі, грози.
Решта території - залишається у нас без опадів.
Температура вночі - ще висока. У всіх областях +20...+25°С.
Вдень у більшості областей - сильна спека +35...+38°С.
Але в західних областях за рахунок проходження атмосферного фронту буде зниження, скажімо так, послаблення спеки. Вже +26...+31°С.
Тобто у порівнянні з +35...+38°С, звичайно, +26...+31°С - це вже повернення до більш типових літніх значень.
– 8 серпня (в суботу, - Ред.) цей атмосферний фронт буде просуватися далі - у східному напрямку.
Тому практично по всій території України (крім південного сходу) - короткочасні дощі, грози.
Температура вночі... залишається така сама +20...+25°С. Лише у західних областях вже трішечки нижче, +15...+20°С буде.
А в денні години - у більшості регіонів +25...+31°С.
Лише на південному сході 8 числа ще утримається ось ця сильна спека, +35...+38°С.
Тобто поступово наприкінці тижня - буде зміна синоптичних процесів.
І, в принципі, в неділю (9 серпня, - Ред.) практично по всій території України буде відчутне зниження температурних показників.
Тобто вони повернуться до +25...+30°С, скажімо так.
Це - також достатньо спекотно, але вже не така виснажлива сильна спека, яка є загрозливою і для діяльності людей, і для інфраструктур (коли вище +35°С).
– Поки що він залишається в нас досить слабенький. Змінних напрямків.
Тобто ніяк не впливає практично на ситуацію. Повітря - малорухоме.
А ось з 7 числа - там вже будуть зміни, звичайно, під час проходження атмосферного фронту...
Завжди після такої спеки - багато теплого повітря, багато енергії в атмосфері.
Відповідно, можуть бути досить інтенсивні грозові процеси.
Тому із наближенням цього фронту будемо дивитися - як він буде поводитись, скажімо так. Як він буде проходити.
Там треба буде слідкувати ось з 7-8 числа за попередженнями від фахівців Укргідрометцентру. І від наших обласних підрозділів. Які саме явища.
Це, перш за все, звичайно, грози. Подекуди град і шквалисте посилення вітру.
Скоріш за все - можуть бути присутні. Тому дуже уважно (потрібно поставитись, - Ред.) до цього.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Читайте також, яким може бути серпень в Україні в цілому.