Накроет ли Украину жара +40 и когда температура пойдет на спад: блиц с синоптиком

Украину накрыла волна сильной жары - местами воздух может разогреться до +35...+38°С. Однако уже сейчас "на горизонте" виднеется атмосферный фронт, который способен изменить синоптическую картину.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Главное:
– У нас действительно сейчас как раз такая волна жары...
Обусловлена поступлением раскаленной воздушной массы из Западной Европы. В сочетании с антициклоном - полем высокого атмосферного давления.
Поэтому у нас практически и без осадков будет погода в ближайшие несколько суток.
Одним словом, жаркая, сухая погода будет полноценно влиять на территорию Украины.
– Если говорить именно о температурных показателях, то в ночные часы это будет от +18°С до 25°С в наших областях.
То есть практически это - "тропические" ночи.
А днем в большинстве регионов - сильная жара, +35...+38°С.
То есть вот в ближайшие трое суток: 4, 5 и 6 августа (во вторник, среду и четверг, - Ред.).
– По предварительным прогнозам, пока что такого не ожидаем.
Но, конечно, в городах - температура будет ощущаться выше.
Ведь понимаем, что город - это "остров тепла". Дополнительные источники тепла от нагретых поверхностей, асфальта, бетона, зданий...
Поэтому в центре города могут быть более высокие показатели.
Но на метеостанциях, которые преимущественно расположены на открытой местности и фиксируют температуру именно природной воздушной массы (без влияния других источников тепла и в тени), все же ожидаем, что будет в пределах +35...+38°С.
Нужно учитывать, что, конечно, в городах... Эти значения могут быть выше.
– Еще в течение 7 августа (пятницы, - Ред.) она (сильная жара, - Ред.) задержится. Но там уже будет определенная смена синоптических процессов.
В западных областях это уже будет немного даже 6 числа ощутимо. Там отдельные грозовые дожди могут быть.
Будет ощущаться, что рядом - атмосферный фронт с запада.
Однако на температурный фон 6 августа это еще не будет особенно влиять.
А вот с 7 числа - там уже именно в западных, северных, местами и в центральных областях - кратковременные дожди, грозы.
Остальные территории - остаются у нас без осадков.
Температура ночью - еще высокая. Во всех областях +20...+25°С.
Днем в большинстве областей - сильная жара +35...+38°С.
Но в западных областях за счет прохождения атмосферного фронта будет понижение, скажем так, ослабление жары. Уже +26...+31°С.
То есть по сравнению с +35…+38°С, конечно, +26…+31°С - это уже возврат к более типичным летним значениям.
– 8 августа (в субботу, - Ред.) этот атмосферный фронт будет продвигаться дальше - в восточном направлении.
Поэтому практически по всей территории Украины (кроме юго-востока) - кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью... остается такой же +20...+25°С. Только в западных областях уже немного ниже, +15...+20°С будет.
А в дневные часы - в большинстве регионов +25…+31°С.
Только на юго-востоке 8 числа еще удержится эта сильная жара, +35...+38°С.
То есть постепенно в конце недели - будет смена синоптических процессов.
И, в принципе, в воскресенье (9 августа, - Ред.) практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температурных показателей.
То есть они вернутся к +25...+30°С, скажем так.
Это - также достаточно жарко, но уже не такая изнурительная сильная жара, которая угрожает и деятельности людей, и инфраструктурам (когда выше +35°С).
– Пока что он остается у нас довольно слабенький. Переменных направлений.
То есть никак не влияет практически на ситуацию. Воздух - малоподвижный.
А вот с 7 числа - там уже будут изменения, конечно, во время прохождения атмосферного фронта…
Всегда после такой жары - много теплого воздуха, много энергии в атмосфере.
Соответственно, могут быть достаточно интенсивные грозовые процессы.
Поэтому с приближением этого фронта будем смотреть - как он будет себя вести, скажем так. Как он будет проходить.
Там нужно будет следить с 7-8 числа за предупреждениями от специалистов Укргидрометцентра. И от наших областных подразделений. Какие именно явления.
Это, прежде всего, конечно, грозы. Кое-где град и шквалистое усиление ветра.
Скорее всего - могут присутствовать. Поэтому очень внимательно (нужно отнестись, - Ред.) к этому.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Читайте также, какой может быть август в Украине в целом.