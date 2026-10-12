Чи можна пити воду з крана: пояснення "Київводоканалу" про ситуацію в столиці

Чи можна насправді пити воду з-під крана

Спеціаліст розповів, що "на вході в будинок" воду можна пити "спокійно".

"Навіть не на вході, а на місці підключення будинку до мереж "Київводоканалу", - уточнив Горкуценко.

Проте в цілому воду з-під крана в будинках столиці, за його словами, краще не пити.

"У будинку, я б на Троєщині, мабуть, не ризикував", - визнав представник "Київводоканалу".

Він поставив також зустрічне питання: "Коли до вас у квартиру приходили останній раз і говорили - вибачте, у нас завтра буде промивка внутрішньобудинкової системи, просимо, щоб хтось був вдома і 12 годин не пийте воду з крана".

Читайте також: Де в Україні найбрудніша вода? Названо небезпечні регіони та причини

Як спеціалісти промивають мережі біля будинків

Горкуценко повідомив, що "Київводоканал" користується регламентом, який його перевіряє.

"Якщо в регламенті є промивка мереж біля вашого будинку, вона буде. Незалежно від того, є люди чи немає", - констатував експерт.

Він уточнив, що це відбувається "в основному вночі":

в мережі додається певна кількість реагентів ;

; закривається подача води;

під тиском вимиваються всі відкладення, які там можуть бути.

"Це - ще одне болюче питання... Ми всі говоримо про європейську якість... А коли ми прийшли в НКРЕКП і сказали, що хочемо перейти на більш якісні, але дорожчі реагенти, нам сказали - ви що з ума зійшли? Ми будемо приймати найдешевші реагенти, але щоб ваша вода була в нормативці", - поділився Горкуценко.

Він повідомив також, що "по всій країні під час воєнного стану були введені нові нормативи якості питної води".

Читайте також: Дністер міліє, а в Карпатах все менше опадів: чи загрожує Україні дефіцит води

Чи може Київ залишитись без води

Спеціаліст розповів, що коли "Київводоканал" виконує "ремонтні роботи згідно з регламентом", то надає водовоз, який привозить питну воду.

Проте з огляду на теперішню інтенсивність ворожих обстрілів сказати, "коли в Києві не буде води" - складно.

"Зараз ситуація дуже погіршилася, тому що змінилась тактика москалів. Ми ж не тільки подаємо воду, ми її відводимо", - нагадав Горкуценко.

Він уточнив, що "в пріоритеті - зробити все, щоб відводити стоки".

Адже якщо не буде каналізації - "через три дні буде епідеміологічна катастрофа", тому що ніхто не припинить нею користуватися.

"Як буде з подачею води в квартири? Не знаю, от чесно кажу... Можливо, у крані - швидше не буде, ніж буде. Але те, що вода для пиття буде підвозитися і вона буде, це я вам гарантую", - підсумував експерт.