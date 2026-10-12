Можно ли пить воду из крана: объяснение "Киевводоканала" о ситуации в столице

Во время военного положения в Украине ввели новые нормативы качества питьевой воды, хотя регулярные вражеские обстрелы существенно усложняют ее подачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Сергея Горкуценко в интервью "Экономической правде".
Специалист рассказал, что "на входе в дом" воду можно пить "спокойно".
"Даже не на входе, а на месте подключения дома к сетям "Киевводоканала", - уточнил Горкуценко.
Однако в целом воду из-под крана в домах столицы, по его словам, лучше не пить.
"В доме, я бы на Троещине, пожалуй, не рисковал", - признал представитель "Киевводоканала".
Он задал также встречный вопрос: "Когда к вам в квартиру приходили последний раз и говорили - извините, у нас завтра будет промывка внутридомовой системы, просим, чтобы кто-то был дома и 12 часов не пейте воду из крана".
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Горкуценко сообщил, что "Киевводоканал" пользуется регламентом, который его проверяет.
"Если в регламенте есть промывка сетей возле вашего дома, она будет. Независимо от того, есть люди или нет", - констатировал эксперт.
Он уточнил, что это происходит "в основном ночью":
"Это - еще один больной вопрос... Мы все говорим об европейском качестве... А когда мы пришли в НКРЭКУ и сказали, что хотим перейти на более качественные, но более дорогие реагенты, нам сказали - вы что с ума сошли? Мы будем принимать самые дешевые реагенты, но чтобы ваша вода была в нормативке", - поделился Горкуценко.
Он сообщил также, что "по всей стране во время военного положения были введены новые нормативы качества питьевой воды".
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Специалист рассказал, что когда "Киевводоканал" выполняет "ремонтные работы согласно регламенту", то предоставляет водовоз, который привозит питьевую воду.
Однако учитывая нынешнюю интенсивность вражеских обстрелов, сказать, "когда в Киеве не будет воды" - сложно.
"Сейчас ситуация очень ухудшилась, потому что изменилась тактика москалей. Мы же не только подаем воду, мы ее отводим", - напомнил Горкуценко.
Он уточнил, что "в приоритете - сделать все, чтобы отводить стоки".
Ведь если не будет канализации - "через три дня будет эпидемиологическая катастрофа", потому что никто не перестанет ею пользоваться.
"Как будет с подачей воды в квартиры? Не знаю, вот честно говорю... Возможно, в кране - скорее не будет, чем будет. Но то, что вода для питья будет подвозиться и она будет, это я вам гарантирую", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о критической ситуации с водой в реках в начале осени.
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