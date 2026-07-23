Можно ли оформить субсидию на два вида отопления: ответ ПФУ

Украинцы, которые отапливают квартиру двумя видами топлива, также могут получать жилищную субсидию. Однако при ее назначении учитываются особенности отопления дома и виды коммунальных услуг, которыми пользуется семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Можно ли получить субсидию на два вида отопления . В Пенсионном фонде объяснили, что если домохозяйство использует два вида отопления, жилищная субсидия назначается только на один из них. Какой вид отопления будет учитываться, заявитель отмечает во время оформления помощи.

. В Пенсионном фонде объяснили, что если домохозяйство использует два вида отопления, жилищная субсидия назначается только на один из них. Какой вид отопления будет учитываться, заявитель отмечает во время оформления помощи. Как рассчитывают субсидию. Размер помощи определяют в соответствии с установленными социальными нормативами для выбранного способа отопления. Это правило действует вне зависимости от того, как часто используется второй вид отопления.

Размер помощи определяют в соответствии с установленными социальными нормативами для выбранного способа отопления. Это правило действует вне зависимости от того, как часто используется второй вид отопления. Когда субсидию на топливо не назначат. Если жилье отапливается природным газом или электроэнергией, субсидию на приобретение твердого или жидкого печного бытового топлива не назначают.

Кто может получить субсидию

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, жилищная субсидия назначается не только на оплату централизованного или газового отопления. Государственная помощь также может покрывать расходы на приобретение твердого или жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа, если дом не имеет централизованного теплоснабжения.

Если домохозяйство использует несколько видов отопления, право на помощь определяется с учетом фактического способа отопления жилья и подтверждающих это документов.

Что учтут во время назначения

При рассмотрении заявления Пенсионный фонд оценивает:

какие виды отопления используются в доме;

является ли жилье подключенным к газо- или электроснабжению;

назначается ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

имеет ли семья право на субсидию для приобретения твердого топлива или сжиженного газа.

Если домохозяйство одновременно использует, например, газовый котел и печное отопление, решение принимается индивидуально в соответствии с действующим законодательством и поданными документами.

Какие документы необходимы

Для оформления субсидии нужно подать:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

при необходимости - документы, подтверждающие особенности отопления жилья или право на получение помощи.

Подать документы можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дыя".

Важно: Если после назначения субсидии изменится способ отопления жилья или домохозяйство начнет использовать другой вид топлива, необходимо уведомить Пенсионный фонд. Такие изменения могут повлиять на право на государственную помощь или ее размер.