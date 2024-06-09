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Чи можна додати в "Дію" паспорт-книжечку: пояснення

Неділя 09 червня 2024 18:00
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Чи можна додати в "Дію" паспорт-книжечку: пояснення Фото: ілюстроване зображення (Юля Червинська, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці вже кілька років можуть користуватися документами в "Дії", зокрема надавати цифрову версію паспорта за такої потреби. Однак не всі громадяни мають ID-паспорт, а користуються паспортами-книжечками.

Про те, чи можна додати паспорт-книжечку в "Дію" та яка альтернатива існує - в матеріалі РБК-Україна.

Варто пояснити, що "Дія" не може підтягнути ваш паспорт-книжечку через те, що інформація про документ міститься у картотеках.

Який вихід

Якщо у вас є ID-картка, вам достатньо авторизуватись в застосунку будь-яким зручним для вас способом:

  • NFC;
  • BankID.

Після авторизації "Дія" автоматично підтягне інформацію щодо ID-картки за її наявності у реєстрі Державної міграційної служби (ДМС).

Як отримати ID-картку

Для того, щоб отримати документ необхідно звернутись:

  • до найближчого управління ДМС;
  • Центр надання адміністративних послуг;
  • центр обслуговування "Паспортний сервіс".

Для оформлення картки необхідно мати при собі паперовий паспорт, а також картку платника податків.

Водночас якщо ви вимушено переміщена особа, пакет документів стає дещо більшим. При собі треба мати:

  • закордонний паспорт.
  • водійське посвідчення.
  • атестат.
  • диплом про вищу освіту.
  • свідоцтво про шлюб.
  • особова картка працівника.

Зокрема записатись в чергу для оформлення я ID-картки можна за посиланням.

Послуги в "Дії"

Додамо, що "Дія" регулярно удосконалює свій застосунок: додає нові послуги, електронні варіанти тих чи інших документів. Ба більше, в "Дія" можна навіть дивитись телевізор.

Зокрема на порталі незабаром з'явиться можливість, яка дозволить актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.

Серед інших можливостей:

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