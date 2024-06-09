Чи можна додати в "Дію" паспорт-книжечку: пояснення
Українці вже кілька років можуть користуватися документами в "Дії", зокрема надавати цифрову версію паспорта за такої потреби. Однак не всі громадяни мають ID-паспорт, а користуються паспортами-книжечками.
Про те, чи можна додати паспорт-книжечку в "Дію" та яка альтернатива існує - в матеріалі РБК-Україна.
Варто пояснити, що "Дія" не може підтягнути ваш паспорт-книжечку через те, що інформація про документ міститься у картотеках.
Який вихід
Якщо у вас є ID-картка, вам достатньо авторизуватись в застосунку будь-яким зручним для вас способом:
- NFC;
- BankID.
Після авторизації "Дія" автоматично підтягне інформацію щодо ID-картки за її наявності у реєстрі Державної міграційної служби (ДМС).
Як отримати ID-картку
Для того, щоб отримати документ необхідно звернутись:
- до найближчого управління ДМС;
- Центр надання адміністративних послуг;
- центр обслуговування "Паспортний сервіс".
Для оформлення картки необхідно мати при собі паперовий паспорт, а також картку платника податків.
Водночас якщо ви вимушено переміщена особа, пакет документів стає дещо більшим. При собі треба мати:
- закордонний паспорт.
- водійське посвідчення.
- атестат.
- диплом про вищу освіту.
- свідоцтво про шлюб.
- особова картка працівника.
Зокрема записатись в чергу для оформлення я ID-картки можна за посиланням.
Послуги в "Дії"
Додамо, що "Дія" регулярно удосконалює свій застосунок: додає нові послуги, електронні варіанти тих чи інших документів. Ба більше, в "Дія" можна навіть дивитись телевізор.
Зокрема на порталі незабаром з'явиться можливість, яка дозволить актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.
Серед інших можливостей:
- можна придбати облігації, аби підтримати економіку країни;
- замовити доставку посвідчення водія та багато іншого.
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