Можно ли добавить в "Дія" паспорт-книжечку: объяснение
Украинцы уже несколько лет могут пользоваться документами в "Дії", в частности предоставлять цифровую версию паспорта при такой необходимости. Однако не все граждане имеют ID-паспорт, а пользуются паспортами-книжечками.
О том, можно ли добавить паспорт-книжечку в "Дія" и какая альтернатива существует - в материале РБК-Украина.
Следует объяснить, что "Дія" не может подтянуть ваш паспорт-книжечку из-за того, что информация о документе содержится в картотеках.
Какой выход
Если у вас есть ID-карта, вам достаточно авторизироваться в приложении любым удобным для вас способом:
- NFC;
- BankID.
После авторизации "Дія" автоматически подтянет информацию по ID-карте при ее наличии в реестре Государственной миграционной службы (ГМС).
Как получить ID-карту
Для того чтобы получить документ, необходимо обратиться:
- в ближайшее управление ГМС;
- Центр предоставления административных услуг;
- центр обслуживания "Паспортный сервис".
Для оформления карты необходимо иметь при себе бумажный паспорт, а также карту налогоплательщика.
В то же время, если вы вынужденно перемещенное лицо, пакет документов становится несколько больше. При себе нужно иметь:
- загранпаспорт.
- водительское удостоверение.
- аттестат.
- диплом о высшем образовании.
- свидетельство о браке.
- личная карточка работника.
В частности записаться в очередь для оформления ID-карты можно по ссылке.
Услуги в "Дія"
Добавим, что "Дія" регулярно совершенствует свое приложение: добавляет новые услуги, электронные варианты тех или иных документов. Более того, в "Дія" можно даже смотреть телевизор.
В частности, на портале вскоре появится возможность, которая позволит актуализировать данные в Реестре территориального общества.
Среди других возможностей:
- можно приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны;
- заказать доставку водительского удостоверения и многое другое.
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