Чи можна брати велосипед у поїзд: в "Укрзалізниці" нагадали вимоги до пасажирів

Що можна везти безкоштовно та обмеження за вагою

В "УЗ" зазначили, що безкоштовно кожен пасажир має право перевозити ручну поклажу, якщо її вага не перевищує 36 кг, а загальні габарити (довжина, висота та ширина разом) вписуються у 200 см. Для дітей віком до 12 років ліміт ваги становить до 15 кг.

Окрім стандартної поклажі, пасажирам дозволено без додаткової оплати брати з собою:

дитячу коляску (якщо дитина подорожує цим потягом)

лижі та сноуборд

засоби для переміщення людей з інвалідністю

Якщо ж вага вашої ручної поклажі становить від 36 до 50 кг, для неї доведеться придбати спеціальний перевізний квиток для багажу. При цьому габарити такого вантажу все одно не повинні перевищувати 200 см за сумою трьох вимірів.

Провідник має повне право не пропустити пасажира до вагону, якщо його багаж не відповідає встановленим правилам.

Окремі правила діють і для любителів активного відпочинку. Наразі перевозити велосипед у поїздах можна лише у розібраному та впакованому стані на місцях, призначених для ручної поклажі.

Проте варто враховувати, що у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ перевозити велосипеди взагалі заборонено.

Правила на міжнародних рейсах

Для рейсів Кошице - Мукачево (потяги №960, 961, 962 та 963) діють окремі норми перевезення багажу. Пасажирам цих поїздів дозволено безкоштовно перевозити: