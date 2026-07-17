Можно ли брать велосипед в поезд: в "Укрзализныце" напомнили требования к пассажирам

Пассажиры украинских поездов могут бесплатно перевозить ручную кладь весом до 36 кг, однако для некоторых вещей и отдельных маршрутов действуют особые ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справку "Укрзализныци".
В "УЗ" отметили, что бесплатно каждый пассажир имеет право перевозить ручную кладь, если ее вес не превышает 36 кг, а общие габариты (длина, высота и ширина вместе) вписываются в 200 см. Для детей до 12 лет лимит веса составляет до 15 кг.
Кроме стандартной клади пассажирам разрешено без дополнительной оплаты брать с собой:
Если вес вашей ручной клади составляет от 36 до 50 кг, для нее придется приобрести специальный перевозочный билет для багажа. При этом габариты такого груза все равно не должны превышать 200 см по сумме трех замеров.
Проводник имеет полное право не пропустить пассажира в вагон, если его багаж не соответствует установленным правилам.
Отдельные правила действуют и для любителей активного отдыха. Перевозить велосипед в поездах можно только в разобранном и упакованном состоянии на местах, предназначенных для ручной клади.
Однако следует учитывать, что в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ перевозить велосипеды вообще запрещено.
Для рейсов Кошице - Мукачево (поезда №960, 961, 962 и 963) действуют отдельные нормы перевозки багажа. Пассажирам этих поездов разрешено бесплатно перевозить:
Напомним, украинцы могут комфортно путешествовать по железной дороге вместе со своим автомобилем, воспользовавшись специальными вагонами-автомобилевозами.
Для этого необходимо оформить заказ в кассе вокзала или оставить заявку на официальном сайте перевозчика, где подробно объяснили условия перевозки транспорта.
Кроме этого, в Украине действуют четкие правила для пассажиров, планирующих поездку с четырехлапыми друзьями.
Ранее РБК-Украина писало, как путешествовать с животными в поезде и какие справки будут требовать в зависимости от размера любимца и типа вагона.
Также перевозчик продолжает расширять сеть внутренних маршрутов. В частности, "Укрзалізниця" запускает новый рейс с особым графиком, который соединит Львов, Луцк и Ровно современным модернизированным рельсовым автобусом.