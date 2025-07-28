Чи можливо завадити будівництву РФ нових заводів в Алабузі: що каже експерт

Для того, щоб завадити Росії будувати нові заводи з виробництва "Шахедів" в Алабузі, Україні потрібні далекобійні ракети від союзників.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"Принципово, скажімо, може бути таке нарощування (дронів - ред.), але ми дійсно і раніше дотягувалися до них, хоча не так ефективно, як ми хотіли. Тому що це дрони, бойова частина, не така потуга, щоб суттєво міняти там ситуацію", - сказав Романенко.
За його словами, Україні потрібна ракетна зброя союзників, щоб били по оборонних заводах РФ у Татарстані та Алабузі.
"Але вони планують розширювати у себе, вони планують передати вироблення в Північну Корею. Зацікавити таким чином, тому що з Іраном зараз співпраця в цьому сенсі погіршилася у зв'язку з війною, яку він провів з Ізраїлем", - додав експерт.
Тому, за його словами, росіяни шукають шляхи підвищення свого потенціалу.
"А ми з союзниками працюємо над тим, щоб надати Силам оборони України інструментарії, використовуючи які вони могли б наносити відповідні удари до цих вироблення, зберігання, стартовим позиціям, звідкіля запускаються", - зазначив Романенко.
Алабуга - особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстана.
У червні повідомлялося про атаку дронів на завод у російському місті Єлабуга, де виготовляють "Шахеди".
Варто зазначити, що це не перша атака на завод в Єлабузі. Про вибухи у тому районі повідомляли 23 квітня.
Також у ніч на 26 квітня дрони знову атакували Єлабугу. Тоді було атаковано ще й великий хімзавод в Івановській області. Там виробляють компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.
Нагадаємо, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.
За словами Фройдінга, Росія суттєво розширює виробничі потужності, а посилення атак створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони.
Раніше в Україні поширювалися повідомлення про те, що Росія нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну та буде випускати за ніч по тисячі безпілотників.
Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - коментував він.
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