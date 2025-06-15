Російську Єлабугу у Татарстані могли атакувати дрони: там збирають "Шахеди"

Російське місто Єлабуга у Татарстані могли атакувати дрони у неділю, 15 червня. Там збирають ворожі безпілотники, зокрема і "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ. У мережі публікують кадри з дронами, нібито роботою ППО та пожежею. Російські чиновники поки не коментували ситуацію.



У Єлабузі знаходиться завод, збудований у 2023 році на території особливої економічної зони "Алабуга". На підприємстві виробляють безпілотники, у тому числі ударні дрони типу "Шахед". Нагадаємо, що сьогодні зранку у трьох аеропортах Росії обмежили польоти - Іжевськ, Казань, Нижньокамськ. Два перших міста знаходяться у Татарстані, а Нижньокамськ - столиця республіки Удмуртія.