Російську Єлабугу у Татарстані могли атакувати дрони: там збирають "Шахеди"
Російське місто Єлабуга у Татарстані могли атакувати дрони у неділю, 15 червня. Там збирають ворожі безпілотники, зокрема і "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ.
У мережі публікують кадри з дронами, нібито роботою ППО та пожежею. Російські чиновники поки не коментували ситуацію.
У Єлабузі знаходиться завод, збудований у 2023 році на території особливої економічної зони "Алабуга". На підприємстві виробляють безпілотники, у тому числі ударні дрони типу "Шахед".
Нагадаємо, що сьогодні зранку у трьох аеропортах Росії обмежили польоти - Іжевськ, Казань, Нижньокамськ. Два перших міста знаходяться у Татарстані, а Нижньокамськ - столиця республіки Удмуртія.
Атаки на завод у Татарстані
"Алабуга" - особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстана.
Варто зазначити, що це не перша атака на завод в Єлабузі. Про вибухи у тому районі повідомляли 23 квітня 2025 року.
Також у ніч на 26 квітня дрони атакували Єлабугу, де росіяни виробляють "Шахеди". Тоді було атаковано ще й великий хімзавод в Івановській області. Там виробляють компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.
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